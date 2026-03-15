ترامب يهدد بمواصلة قصف خرج الإيرانية ويضغط على حلفاء لتأمين هرمز

بالم بيتش (فلوريدا)/دبي/القدس 15 مارس آذار (رويترز) – هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن مزيد من الضربات على جزيرة خرج، مركز تصدير النفط الإيراني، وقال إنه ليس مستعدا بعد لإبرام اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب التي تسببت في إغلاق مضيق هرمز وفي فوضى في أسواق الطاقة العالمية.

ومع دخول الحرب أسبوعها الثالث، قال ترامب إن الضربات الأمريكية “دمرت تماما” معظم جزيرة خرج وحذر من شن المزيد من الغارات قائلا لشبكة إن.بي.سي نيوز “قد نضربها بضع مرات أخرى لمجرد التسلية”.

وشكلت هذه التصريحات تصعيدا حادا في خطاب ترامب، الذي قال سابقا إن الولايات المتحدة تستهدف مواقع عسكرية فقط في جزيرة خرج. كما وجهت ضربة لجهود دبلوماسية تبذل لإنهاء الحرب التي اتسع نطاقها في الشرق الأوسط وأسفرت عن مقتل أكثر من ألفي شخص معظمهم في إيران ولبنان.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن إدارة ترامب رفضت بالفعل مساعي من حلفاء في الشرق الأوسط لبدء مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب. وقال الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد إنه أطلق مزيدا من الصواريخ على إسرائيل وعلى ثلاث قواعد أمريكية في المنطقة.

وقال ترامب في تصريحات لشبكة إن.بي.سي نيوز إن طهران تبدو مستعدة لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب، لكنه أضاف أن “الشروط ليست جيدة بما يكفي بعد”. وتعددت مطالب ترامب منذ بدء الحرب بما شمل التدخل في اختيار زعيم إيران وإنهاء برامجها النووية وبرامج الصواريخ الباليستية.

وألمح خلال المقابلة مع الشبكة إلى أن الزعيم الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي ربما قتل، لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن مجتبى بصحة جيدة ويدير الأمور.

* لا نهاية في الأفق

لا تلوح في الأفق أي نهاية قريبة للحرب، وتشكل قدرة طهران على وقف الملاحة عبر مضيق هرمز معضلة بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها الذين يواجهون ارتفاعا حادا في أسعار الطاقة إذ تتسبب الحرب في أكبر اضطراب على الإطلاق لإمدادات النفط وكذلك في ارتفاع أسعار الخام.

وبدا أن أزمة الطاقة أيضا ستستمر، وكان يمر عبر مضيق هرمز خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

ورغم استمرار عبور سفن إيرانية، فإن المضيق مغلق فعليا أمام معظم حركة الشحن والملاحة البحرية العالمية منذ بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط في حملة قصف مكثفة ضربت حتى الآن آلاف الأهداف في إيران.

وقال مجتبى خامنئي، الذي صار زعيما أعلى لإيران خلفا لوالده الذي قتل آية الله علي خامنئي، إن مضيق هرمز يجب أن يظل مغلقا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي إن إغلاق المضيق تسبب في أكبر تعطل لإمدادات أسواق النفط العالمية في التاريخ ويتوقع أن يخفض نحو ثمانية بالمئة من الإمدادات العالمية في مارس آذار.

وذكر مصدر في القطاع يتمركز في الفجيرة بدولة الإمارات أن هذا المركز العالمي لتزويد السفن بالوقود استأنف عمليات تحميل النفط اليوم الأحد.

ومع تجاوز أسعار النفط مئة دولار للبرميل والتوقعات بارتفاعها أكثر خلال الأيام المقبلة، خيم الملف على المشهد السياسي في وقت يحاول فيه حزب ترامب الجمهوري تحقيق نتائج جيدة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي تجرى في نوفمبر تشرين الثاني.

وقلل ترامب من أهمية المخاوف المتعلقة بصعود أسعار النفط وتأثيرها على المستهلكين في الولايات المتحدة وقال إنها ستعاود الهبوط مجددا بسرعة، لكنه حث في منشور على منصة تروث سوشيال الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أخرى على إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز لضمان مرور سفن الشحن.

وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس السبت “يجب على دول العالم التي تستقبل النفط عبر مضيق هرمز أن تعتني بهذا الممر، وسنقدم المساعدة – مساعدة كبيرة!… ستنسق الولايات المتحدة أيضا مع تلك الدول لضمان سير الأمور بسرعة وسلاسة وكفاءة”.

وقال مسؤولون إن فرنسا تسعى لتشكيل تحالف لتأمين مضيق هرمز بمجرد استقرار الوضع الأمني هناك وإن بريطانيا تناقش مجموعة من الخيارات مع الحلفاء لضمان أمن الملاحة البحرية.

لكن الدول المذكورة لم تعط أي إشارات واضحة بعد على عزمها التحرك وسط استمرار القتال.

وقال عراقجي لنظيره الفرنسي إن على الدول أن تحجم عن أي تحرك قد يفضي إلى تصعيد الموقف. وأضاف أن إيران سترد على أي هجوم على منشآت الطاقة.

* إسرائيل: لا محادثات مع لبنان

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد شن ضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف في إسرائيل وثلاث قواعد أمريكية في المنطقة، وذكرت وزارة الدفاع السعودية أنها اعترضت ودمرت 10 طائرات مسيرة في الرياض وشرق البلاد.

ونفى عراقجي استهداف إيران لمدنيين أو مناطق سكنية في الشرق الأوسط وقال إن بلاده مستعدة لتشكيل لجنة مع جيرانها للتحقيق في المسؤولية عن مثل تلك الضربات.

وتكبدت دول في منطقة الخليج خسائر في منشآت طاقة ومناطق سكنية خلال الحرب.

وقال مصدر مطلع على استراتيجية إسرائيل العسكرية لرويترز إن الدولة بدأت في استهداف حواجز طرق وجسور تعتقد أن قيادات الحرس الثوري يستخدمونها.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن قوات الأمن اعتقلت العشرات لاتهامهم بإفشاء معلومات لإسرائيل.

ونفى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ما تردد عن أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بتناقص ما لديها من صواريخ الاعتراض كما نفى ما جاء في تقرير عن عقد إسرائيل قريبا محادثات مباشرة مع لبنان الذي تشن عليه حملة عسكرية جديدة في مواجهة جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

وذكرت وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية أمس السبت أن ما لا يقل عن 15 شخصا قتلوا في هجوم استهدف مصنعا في مدينة أصفهان بوسط إيران. وتوعد الحرس الثوري بالثأر للعمال الذين قتلوا في مناطق صناعية بإيران.

(إعداد مروة سلام وسلمى نجم للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)