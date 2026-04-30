The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ترامب يهنئ الزيدي على تكليفه برئاسة الوزراء في العراق

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

30 أبريل نيسان (رويترز) – هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس علي الزيدي على تكليفه بتولي منصب رئيس وزراء العراق، قائلا إنه يتطلع إلى علاقة جديدة مثمرة للغاية.

وقال ائتلاف الكتل السياسية الشيعية الحاكم في العراق، المعروف باسم (الإطار التنسيقي)، إنه اختار الزيدي ليكون مرشحه لمنصب رئيس الوزراء.

وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشال) “نتمنى له النجاح بينما يعمل على تشكيل حكومة جديدة خالية من الإرهاب، وقادرة على تحقيق مستقبل أكثر إشراقا للعراق”.

وأضاف “نتطلع إلى علاقة جديدة قوية وحيوية ومثمرة للغاية بين العراق والولايات المتحدة”.

وكان ترامب هدد في يناير كانون الثاني بسحب دعم واشنطن للعراق إذا تم جرى تكليف رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بتشكيل حكومة.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

