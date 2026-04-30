ترامب يهنئ الزيدي على تكليفه برئاسة الوزراء في العراق

30 أبريل نيسان (رويترز) – هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس علي الزيدي على تكليفه بتولي منصب رئيس وزراء العراق، قائلا إنه يتطلع إلى علاقة جديدة مثمرة للغاية.

وقال ائتلاف الكتل السياسية الشيعية الحاكم في العراق، المعروف باسم (الإطار التنسيقي)، إنه اختار الزيدي ليكون مرشحه لمنصب رئيس الوزراء.

وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشال) “نتمنى له النجاح بينما يعمل على تشكيل حكومة جديدة خالية من الإرهاب، وقادرة على تحقيق مستقبل أكثر إشراقا للعراق”.

وأضاف “نتطلع إلى علاقة جديدة قوية وحيوية ومثمرة للغاية بين العراق والولايات المتحدة”.

وكان ترامب هدد في يناير كانون الثاني بسحب دعم واشنطن للعراق إذا تم جرى تكليف رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بتشكيل حكومة.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)