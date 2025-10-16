ترامب يوافق على عمليات سرية للسي آي إيه ضد فنزويلا

afp_tickers

5دقائق

أعلن الرئيس دونالد ترامب الأربعاء أنه أعطى الضوء الأخضر لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) للقيام بعمليات سرية ضد كراكاس وقال إنه يدرس توجيه ضربات تستهدف كارتيلات المخدرات على أراضي فنزويلا.

وأثارت تصريحات ترامب غضب الرئيس الفنزويلي اليساري نيكولاس مادورو الذي ألقى خطابا في كراكاس ندد فيه بـ”انقلابات تنظمها +سي آي إيه+” وأمر بإجراء تدريبات عسكرية عقب ضربة أميركية جديدة على قارب يشتبه في أنه ينقل المخدرات في منطقة الكاريبي.

وقال ترامب لمراسلين في البيت الأبيض ردّا على سؤال عمّا إذا كان يدرس شنّ ضربات على الأراضي الفنزويلية “نحن حتما ننظر إلى البر الآن، لأنّنا نسيطر على البحر بشكل جيّد للغاية”.

وأضاف “لقد سمحتُ بذلك حقيقة لسببين”، قبل أن يردد الحجج التي يكررها دائما متهما مادورو بقيادة نظام “الإرهاب المخدراتي” وإطلاق سراح سجناء لإرسالهم إلى الولايات المتحدة.

ورفض الرئيس الأميركي تأكيد صحّة معلومات نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” تفيد بأنّه سمح سرّا لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بتنفيذ عمليات سرّية في فنزويلا ضد حكومة مادورو.

وردّا على سؤال عمّا إذا كان سمح للسي آي إيه بـ”تحييد” مادورو، قال ترامب “هذا سؤال سخيف. هذا ليس سؤالا سخيفا حقا، لكن ألن يكون من السخيف أن أجيب عليه؟”.

وكان ترامب أعلن الثلاثاء مقتل ستة أشخاص في غارة أميركية جديدة استهدفت قاربا قبالة سواحل فنزويلا تؤكّد الولايات المتحدة أنّه كان يستخدم لتهريب المخدرات إلى أراضيها.

وهذه خامس غارة من نوعها يعلن عنها منذ مطلع أيلول/سبتمبر حين تصاعدت بشدّة حدّة التوتّرات بين واشنطن وكراكاس.

وأسفرت هذه الغارات الخمس عن مقتل ما لا يقلّ عن 27 شخصا.

ولا تزال قانونية شنّ غارات في مياه أجنبية أو دولية ضدّ مشتبه بهم لم يتم توقيفهم أو استجوابهم، موضع جدل.

– “لا لتغيير نظام” –

وتأتي تعليقات ترامب في خضم حملة عسكرية أميركية كبيرة تشنّها الولايات المتحدة في منطقة الكاريبي، وتقول واشنطن إنها جزء من عملية لمكافحة المخدرات.

لكنّها قوبلت بإدانة واسعة النطاق في أميركا اللاتينية في حين تتزايد المخاوف في كراكاس من أن ترامب يسعى إلى تغيير النظام.

وقال الرئيس الفنزويلي “لا للحرب في منطقة البحر الكاريبي (…) لا لتغيير نظام ممّا يُذكرنا كثيرا بالحروب الأبدية الفاشلة في أفغانستان وإيران والعراق (…) لا للانقلابات التي تحرّض عليها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية”.

وأمر مادورو في وقت سابق بإجراء تدريبات عسكرية في أكبر الأحياء الفقيرة في البلاد بعد هجوم على قارب مخدرات الثلاثاء، قال ترامب إنه أدى إلى مقتل ستة “إرهابيي مخدرات”.

وبتوجيه من مادورو، أجريت تدريبات على طول الساحل الكاريبي الأطلسي لفنزويلا، ومن المقرر تنفيذ نشاطات عسكرية أخرى في الولايات الواقعة على الحدود مع كولومبيا.

وقال مادورو على تلغرام إنه يحشد الجيش والشرطة والميليشيا المدنية للدفاع عن “جبال فنزويلا وسواحلها ومدارسها ومستشفياتها ومصانعها وأسواقها”.

ويتّهم ترامب مادورو بتزعم كارتيل مخدرات، وهو ما ينفيه الرئيس الفنزويلي.

وقبل تصعيد العمليات العسكرية، ضاعفت وزارة العدل الأميركية في آب/أغسطس مكافأة عرضتها في مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على مادورو، لتصل إلى 50 مليون دولار.

وصرح ترامب في السابق أنه لا يتطلع إلى تغيير النظام في فنزويلا، متّهما مادورو في الوقت نفسه بسرقة الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي وبأنه “غير شرعي”.

وتزايدت الضغوط على مادورو الأسبوع الماضي بعدما حصلت زعيمة المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة ماريا كورينا ماتشادو على جائزة نوبل للسلام لقيادتها المقاومة السلمية ضد حكمه المستمر منذ 12 عاما.

وأهدت ماتشادو الجائزة لترامب الذي كان يرغب بالحصول عليها.

دك/الح/دص