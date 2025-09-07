The Swiss voice in the world since 1935
ترامب يوجه “تحذيره الأخير” لحماس لقبول اتفاق بشأن الرهائن

واشنطن (رويترز) – وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد ما وصفه “بتحذيره الأخير” لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، حثّ فيه الحركة على قبول اتفاق لإطلاق سراح الرهائن من غزة.

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال “لقد قبل الإسرائيليون شروطي. وحان الوقت لحماس لقبولها أيضا. لقد حذّرت حماس من عواقب عدم قبولها. هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر!”.

وأفادت القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية يوم السبت بأن ترامب قدم اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار إلى حماس.

وذكرت القناة أنه بموجب المقترح ستطلق حماس سراح جميع الرهائن المتبقين في غزة، وعددهم 48، في اليوم الأول من الهدنة مقابل الإفراج عن آلاف المحتجزين الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل، وستتفاوض على إنهاء الحرب خلال وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل “تدرس بجدية” اقتراح ترامب، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

(تغطية صحفية جاسبر وارد من واشنطن ومعيان لوبيل من القدس – إعداد معاذ عبدالعزيز ورحاب علاء للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

