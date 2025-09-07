ترامب يوجه “تحذيره الأخير” لحماس لقبول اتفاق بشأن الرهائن

reuters_tickers

2دقائق

واشنطن (رويترز) – وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد ما وصفه “بتحذيره الأخير” لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، حثّ فيه الحركة على قبول اتفاق لإطلاق سراح الرهائن من غزة.

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال “لقد قبل الإسرائيليون شروطي. وحان الوقت لحماس لقبولها أيضا. لقد حذّرت حماس من عواقب عدم قبولها. هذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر!”.

وأفادت القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية يوم السبت بأن ترامب قدم اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار إلى حماس.

وذكرت القناة أنه بموجب المقترح ستطلق حماس سراح جميع الرهائن المتبقين في غزة، وعددهم 48، في اليوم الأول من الهدنة مقابل الإفراج عن آلاف المحتجزين الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل، وستتفاوض على إنهاء الحرب خلال وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل “تدرس بجدية” اقتراح ترامب، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

(تغطية صحفية جاسبر وارد من واشنطن ومعيان لوبيل من القدس – إعداد معاذ عبدالعزيز ورحاب علاء للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)