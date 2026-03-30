ترامب يوجه تحذيرا جديدا وإيران تصف المقترحات الأمريكية لوقف الحرب بأنها “غير واقعية”

تل أبيب/واشنطن/إسلام اباد 30 مارس آذار (رويترز) – توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين بتدمير محطات الطاقة وآبار النفط الإيرانية إذا لم تفتح الجمهورية الإسلامية مضيق هرمز، وذلك بعد أن وصفت طهران مقترحات سلام أمريكية بأنها “غير واقعية” وأطلقت موجات من الصواريخ على إسرائيل.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه اعترض طائرتين مسيرتين قادمتين من اليمن اليوم، وذلك بعد يومين من انضمام جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران إلى الحرب وإطلاقها صواريخ على إسرائيل. كما أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران صواريخ أيضا صوب إسرائيل.

وأضاف أن القوات الجوية شنت غارات جوية على طهران اليوم، مستهدفة ما وصفها ببنية تحتية عسكرية. وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا عن شن هجمات على بنية تحتية تستخدمها جماعة حزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت التي خيم عليها الدخان الأسود.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن صاروخا باليستيا اطلق من إيران دخل المجال الجوي التركي قبل أن يتم إسقاطه بواسطة الدفاعات الجوية والصاروخية التابعة لحلف حلف شمال الأطلسي المنتشرة في شرق البحر المتوسط، وهو الحادث الرابع من نوعه منذ بدء الحرب.

* وصول تعزيزات أمريكية

قال مسؤولان أمريكيان لرويترز اليوم إن آلاف الجنود من الفرقة 82 المحمولة جوا، وهي فرقة النخبة في الجيش الأمريكي، بدأوا في الوصول إلى الشرق الأوسط في إطار تعزيزات من شأنها توسيع خيارات ترامب لتشمل نشر قوات داخل الأراضي الإيرانية.

وظلت طهران متمسكة بالتحدي في الحرب المستمرة منذ شهر والتي اندلعت بهجمات أمريكية اسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط وامتدت عبر المنطقة، مما أسفر عن مقتل الالاف، وتعطيل إمدادات الطاقة، وتضرر الاقتصاد العالمي. وكان غالبية القتلى المبلغ عنهم في إيران ولبنان، وكان عدد منهم من المدنيين.

وأكدت إيران اليوم الاثنين مقتل قائد البحرية في الحرس الثوري علي رضا تنكسيري، وهو أحدث قادتها الذين قتلوا، بمن في ذلك الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الذي حل محله ابنه مجتبى خامنئي.

وأغلق الإيرانيون فعليا مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق ينقل عادة حوالي خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت إيران اليوم إنها تلقت مقترحات سلام أمريكية عبر وسطاء، عقب محادثات جرت أمس الأحد بين وزراء خارجية باكستان ومصر والسعودية وتركيا.

لكن إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال إن كل المقترحات “غير واقعية وغير منطقة ومبالغ فيها”.

وقال في مؤتمر صحفي “موقفنا واضح. نتعرض لاعتداء عسكري، ولذلك كل جهودنا وقوتنا تنصب على الدفاع عن أنفسنا”.

وبعد تصريحات بقائي بوقت قصير، قال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع “نظام أكثر عقلانية” لإنهاء الحرب في إيران، لكنه أصدر أيضا تحذيرا جديدا بشأن مضيق هرمز.

وفي منشور على وسائل للتواصل الاجتماعي اليوم الاثنين كتب ترامب “تم إحراز تقدم عظيم لكن عدم التوصل لاتفاق قريبا لأي سبب كان، وهو أمر وارد الحدوث على الأرجح، وإذا لم يتم ‘فتح مضيق هرمز فورا للأعمال التجارية’، فسينتهي ’وجودنا’ اللطيف في إيران بتدمير كامل لجميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج”.

وهدد ترامب أيضا بمهاجمة محطات تحلية المياه التي تزود إيران بالمياه النظيفة. وقال الأسبوع الماضي إنه سيوقف الهجمات على محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، أي حتى السادس من أبريل نيسان بتوقيت الولايات المتحدة.

وقال مسؤول أمني باكستاني إن من غير المرجح في تلك المرحلة عقد محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع. وتبذل باكستان جهود وساطة في هذه الحرب.

وأوضح بقائي أن برلمان إيران يراجع اقتراحا بشأن الخروج من معاهدة الحد من الانتشار النووي التي تعترف بالحق في تطوير الطاقة النووية وإنتاجها واستخدامها وإجراء الأبحاث عليها دون السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وذكر ترامب أن منع إيران من حيازة أسلحة نووية كان أحد أسباب شن الهجمات عليها في 28 فبراير شباط. وتنفي طهران السعي لامتلاك ترسانة نووية.

وقال ترامب أمس الأحد إن الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات “بشكل مباشر وغير مباشر”، وإن القادة الجدد في إيران يتصرفون “على نحو عقلاني للغاية”. لكن ترامب يرسل أيضا مزيدا من القوات الأمريكية إلى المنطقة كما تتمسك إيران بالتحدي وتواصل منع عبور سفن من مضيق هرمز.

* مخاوف التصعيد العسكري

أطلقت إيران أيضا صواريخ وطائرات مسيرة على دول خليج عربية خلال الحرب، وتجددت الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. ولقي اثنان من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) حتفهما إثر انفجار “مجهول المصدر” دمر مركبتهما .

وهذه الواقعة هي الثانية خلال 24 ساعة بعد مقتل جندي آخر من قوات اليونيفيل عندما انفجرت قذيفة في أحد مواقعها في قرية بجنوب لبنان.

وبددت العقود الآجلة لخام برنت مكاسبها السابقة بحلول الساعة 1700 بتوقيت جرينتش اليوم، لكنها في طريقها لتحقيق ارتفاع شهري قياسي يقارب 60 بالمئة.

وأثارت الهجمات التي يشنها الحوثيون على إسرائيل مخاوف إضافية بشأن احتمال استهداف وتعطيل مسار شحن حيوي آخر في قطاع الملاحة البحرية وهو مضيق باب المندب.

وقالت فاندانا هاري المحللة في فاندا إنسايتس إن أسواق النفط “تستعد لتصعيد حاد في العمليات العسكرية”.

وفي مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز نشرت أمس الأحد، قال ترامب إنه ربما يسيطر على جزيرة خرج، مركز تصدير النفط الإيراني

* عواقب اقتصادية

حذر صندوق النقد الدولي من أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطراب خطير لاقتصادات الدول الواقعة على خط المواجهة، ومن أنها تضعف التوقعات المستقبلية بالنسبة للعديد من الاقتصادات التي بدأت للتو في التعافي من أزمات سابقة.

وقال وزراء مالية مجموعة السبع إنهم مستعدون لاتخاذ “جميع التدابير اللازمة” لحماية استقرار سوق الطاقة والحد من التبعات الاقتصادية الأوسع نطاقا الناجمة عن أحدث التقلبات.

(إعداد سلمى نجم ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)