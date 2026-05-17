ترامب يوجه تحذيرا شديد اللهجة لإيران لإبرام اتفاق بسرعة

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد تحذيرا جديدا شديد اللهجة لإيران من أجل التحرك بسرعة نحو إبرام اتفاق وإلا “لن يبقى منها شيء”.

وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 شباط/فبراير، امتدت لحين التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في الثامن من نيسان/أبريل. الا أن الجهود التي تقودها باكستان لإنهاء النزاع الذي هزّ الشرق الأوسط وأدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، تسودها المراوحة منذ فشل جولة مباحثات بين طهران وواشنطن في إسلام آباد الشهر الماضي، في الوصول الى تسوية.

وقال ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشال “بالنسبة لإيران، الوقت ينفد، ومن الأفضل لهم أن يتحركوا بسرعة، وإلا فلن يتبقى منهم شيء”.

وأضاف “الوقت ثمين!”.

ردا على مهاجمتها، أغلقت إيران عمليا مضيق هرمز الحيوي الذي يمر عبره في زمن السلم نحو 20 بالمئة من صادرات النفط العالمية. وربطا بذلك، قامت الولايات المتحدة بعد وقف إطلاق النار، بفرض حصار على الموانئ الإيرانية.

– “لا تنازلات ملموسة” –

ورغم الجمود في المباحثات، واصلت باكستان ودول إقليمية بذل جهود دبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصا عبر تبادل مقترحات للحل وردود عليها.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية الأحد أن الولايات المتحدة لم تقدم “أي تنازلات ملموسة” في ردها على مقترحات طهران.

وقالت وكالة فارس إن الولايات المتحدة طرحت خمس نقاط تطالب فيها خصوصا بأن تحتفظ إيران فقط بمنشأة نووية واحدة وبأن تنقل مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب الى واشنطن.

وأشارت فارس إلى أن واشنطن رفضت الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدّة في الخارج “حتى بنسبة 25 بالمئة” أو دفع أي تعويضات عن الأضرار التي لحقت بإيران خلال الحرب.

في الوقت نفسه، قالت وكالة أنباء مهر إن “الولايات المتحدة، التي لا تقدم أي تنازلات ملموسة، تريد الحصول على تنازلات فشلت في الحصول عليها خلال الحرب، الأمر الذي سيؤدي إلى طريق مسدود في المفاوضات”.

وفي إطار المساعي الباكستانية، التقى وزير الداخلية محسن نقوي الأحد في طهران رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف الذي قاد وفد إيران في جولة المحادثات مع واشنطن الشهر الماضي.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عقب المحادثات، قال قاليباف إن الحرب الأميركية والإسرائيلية زعزعت استقرار الشرق الأوسط بأكمله.

وكتب قاليباف “اعتقدت بعض الحكومات في المنطقة أن وجود الولايات المتحدة سيجلب لها الأمن، لكن الأحداث الأخيرة أظهرت أن هذا الوجود ليس عاجزا عن توفير الأمن فحسب، بل إنه يخلق أيضا أرضية لانعدام الأمن”.

وردت إيران على الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها بإطلاق صواريخ ومسيّرات نحو الدولة العبرية والخليج. واتهمت طهران الإمارات وحلفاء آخرين للولايات المتحدة في الخليج بالسماح للقوات الأميركية بشن هجمات انطلاقا من أراضيها، وهو ما نفته الإمارات بشدة.

وشهد الأحد مزيدا من الاضطراب في المنطقة، مع إعلان السلطات الإماراتية أن ضربة بطائرة مسيّرة تسببت في اندلاع حريق في مولد كهربائي بجوار محطة للطاقة النووية في إمارة أبوظبي، من دون وقوع إصابات أو تسرب إشعاعي.

ونددت السلطات بـ”تصعيد خطير” لم تحدد بعد الجهة التي تقف خلفه، رغم تلميح مسؤول الى دور إيراني. كما أشارت الى أن المسيّرة اخترقت أجواء البلاد من جهة حدودها الغربية.

– خمسة قتلى في لبنان –

وطالت تداعيات الحرب العديد من أنحاء الشرق الأوسط، خصوصا في لبنان حيث اندلعت حرب بين إسرائيل وحزب الله منذ الثاني من آذار/مارس، بعدما أطلق الحزب صواريخ على الدولة العبرية ردا على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في الضربات الأولى على طهران.

ويشدد مسؤولون إيرانيون على ضرورة أن يشمل أي اتفاق مع الولايات المتحدة، وقفا شاملا لإطلاق النار في لبنان.

والأحد، قتل خمسة أشخاص بينهم طفلان في غارات اسرائيلية على جنوب لبنان وفقا لوزارة الصحة، مع مواصلة الجيش الإسرائيلي ضرباته وإصدار انذارات لإخلاء قرى بعيدة عن الحدود، رغم إعلان تمديد الهدنة مع حزب الله.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية منذ بداية الحرب عن مقتل أكثر من 2900 شخص في لبنان، من بينهم 400 منذ إعلان اتفاق وقف النار في 17 نيسان/أبريل، وفق السلطات اللبنانية.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار، واصلت إسرائيل شنّ ضربات تقول إنها تستهدف حزب الله وعناصره، والقيام بعمليات نسف وتدمير في مناطق تحتلها قواتها في المناطق المحاذية للحدود. كما يصدر جيشها بشكل يومي إنذارات إخلاء لقرى، اتسع نطاقها الجغرافي ليشمل في كثير من الأحيان أنحاء بعيدة عن الحدود، ويقطنها سكان ونازحون من مناطق أخرى.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي الأحد إن حزب الله أطلق نحو 200 مقذوف على الدولة العبرية وقواتها خلال نهاية الأسبوع.

