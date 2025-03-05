ترامب يوجه ما أسماه “التحذير الأخير” لحماس لإطلاق سراح الرهائن

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واشنطن (رويترز) – طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة على الفور في ما أسماه “التحذير الأخير” لهم، وطالب في الوقت نفسه قادة الحركة بمغادرة قطاع غزة.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال “هذا هو التحذير الأخير لكم! بالنسبة للقيادة، حان الوقت لمغادرة غزة، إذ أنه لا تزال لديكم فرصة. وأيضا، لشعب غزة: هناك مستقبل جميل ينتظر، ولكن ليس إذا احتجزتم رهائن. إذا فعلتم ذلك، فأنتم أموات!”.

وقال ترامب إنه سيكون هناك “جحيم” لاحقا إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن.