ترامب يوقّع مرسوما يستهدف معيدي بيع تذاكر الحفلات الموسيقية لتسببهم برفع اسعارها

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وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين بحضور المغني كيد روك أمرا تنفيذيا يهدف إلى الحد من أسعار تذاكر الحفلات الموسيقية والعروض الفنية من خلال استهداف الجهات التي تتولى إعادة البيع والمتهمة بـ”إفساد” القطاع بفرضها “أسعارا باهظة”.

وشرح الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في المكتب البيضاوي أن “معيدي بيع التذاكر يستخدمون برامج آلية وأساليب غير عادلة أخرى لشراء كميات كبيرة من التذاكر بقيمتها الاسمية ثم يعيدون بيعها بأسعار باهظة في السوق الثانوية”. وكان كيد روك يقف إلى جانب ترامب خلال توقيعه الأمر مرتديا زيا يحمل العلم الأميركي.

ويأمر المرسوم مختلف هيئات الدولة المعنية، وهي النائب العام ولجنة التجارة الفيدرالية ووزارة الخزانة، باستخدام “كل الوسائل القانونية لمعالجة” هذا الوضع، مؤكدا أن ارتفاع أسعار إعادة البيع لا يفيد الفنانين بل البائعين، في حين أن السعر الذي يدفعه المتفرج في بعض الأحيان يكون أعلى بـ 70 مرة من السعر المعروض.

ويُفترَض بهذه الجهات رفع تقرير إلى البيت الأبيض خلال ستة أشهر يعدّد التدابير المتخذة ويقترح إجراءات تتعلق بالأنظمة، تصب في مصلحة الجمهور.

وأكدت شركة “لايف نيشن” العملاقة لتنظيم الحفلات الموسيقية تأييدها المرسوم. ونبّهت الشركة في بيان لها إلى أن “البرامج الآلية ومعيدي بيع التذاكر يحرمون أفراد الجمهور الحصول على التذاكر بالأسعار التي يحددها الفنانون”، شاكرة “للرئيس ترامب تصديه لهم”.

وكان كيد روك من بين الضيوف في الاحتفالات التي أقيمت بمناسبة تنصيب دونالد ترامب في 20 كانون الثاني/يناير.

فز/ب ح/جك