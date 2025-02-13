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ترامب يوقّع مرسوم “الرسوم الجمركية المتبادلة” الخميس

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سيوقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس الأمر التنفيذي المرتقب بشأن “رسوم جمركية متبادلة”، في تصعيد جديد للحرب التجارية المفتوحة ضد الشركاء الاقتصاديين للولايات المتحدة، وفق ما أفاد على شبكته “تروث سوشال”.

وكتب ترامب بالأحرف الكبيرة على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال”، “كانت ثلاثة أسابيع عظيمة ربما كانت الأفضل على الإطلاق، لكن اليوم هو الأسبوع الأهم: الرسوم الجمركية المتبادلة!!! لنجعل أميركا عظيمة مجددا!!!”.

ويريد الجمهوري أن يفرض على المنتجات التي تدخل الولايات المتحدة من دولة أجنبية نسبة الرسوم الجمركية نفسها التي تفرضها الأخيرة على المنتجات الأميركية المصدرة إليها.

ويمثّل توقيع الأمر التنفيذي الذي كان متوقعا، مرحلة جديدة في الاستخدام المكثف للرسوم الجمركية من جانب ترامب لمحاولة تقليص العجز التجاري المتزايد للولايات المتحدة، أو لإجبار دول أخرى على تقديم تنازلات في علاقتها مع واشنطن.

وأعلن الجمهوري الاثنين زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 25 % على الصلب والألمنيوم (ومشتقاتهما) التي تدخل الولايات المتحدة، بغض النظر عن بلد المنشأ، بما في ذلك البلدان التي كانت معفاة سابقا مثل كندا والمكسيك.

فز/الح/لين

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