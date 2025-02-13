ترامب يوقّع مرسوم “الرسوم الجمركية المتبادلة” الخميس

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سيوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس الأمر التنفيذي المرتقب بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة في تصعيد جديد للحرب التجارية المفتوحة ضد الشركاء الاقتصاديين للولايات المتحدة، مؤكدا أن “اليوم هو الأهم”.

وكتب ترامب بالأحرف الكبيرة على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال”، “كانت ثلاثة أسابيع عظيمة ربما كانت الأفضل على الإطلاق، لكن اليوم هو الأهم: الرسوم الجمركية المتبادلة!!! لنجعل أميركا عظيمة مجددا!!!”.

ثم أضاف أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا الساعة 13,00 (18,00 بتوقيت غرينتش) في المكتب البيضاوي.

يسعى الرئيس الجمهوري لفرض على المنتجات التي تدخل الولايات المتحدة من دولة أجنبية نسبة الرسوم الجمركية نفسها التي تفرضها الأخيرة على المنتجات الأميركية المصدرة إليها، ما قد يمثل ضربة قاسية لبعض الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل وتايلاند التي تفرض رسوما جمركية أعلى لحماية اقتصادها.

وعلى سبيل المثال، تفرض الهند التي يزور رئيس وزرائها ناريندرا مودي البيت الأبيض الخميس، رسوما جمركية بنسبة 25% على السيارات الأميركية، ما يعني أن الولايات المتحدة قد تفرض الرسوم نفسها على السيارات الهندية.

وبعد فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على المنتجات الصينية، و25% على الألومنيوم والصلب… يواصل ترامب سياسته الاقتصادية العدوانية، رافعا شعار “أميركا أولا”.

ويستخدم ترامب الرسوم الجمركية كأداة لجعل الولايات المتحدة “غنية مجددا” بحسب ما وعد خلال حملته الانتخابية.

– قانون “العين بالعين” –

ويهدف الرئيس الأميركي من خلال هذه الرسوم إلى تمويل جزء من تخفيضات الضرائب، وتقليص العجز التجاري المتزايد، بالإضافة إلى استخدامها كوسيلة للضغط على الدول الأخرى.

ويتبع ترامب قانون “العين بالعين والسن بالسن” من خلال فرض الرسوم الجمركية المتبادلة، معتبرا أنه أمر “بسيط جدا: إذا جعلونا ندفع، فسنجعلهم يدفعون”.

وقال مستشار ترامب في مجال الاقتصاد كيفن هاسيت على قناة “سي إن بي سي” الاثنين إن “ما يعتقده الرئيس ترامب هو أننا جميعا نستطيع على الأقل أن نتفق على أنه إذا فرضوا علينا ضريبة بنسبة 20 في المئة، فيجب أن نكون قادرين أيضا على القيام بذلك. وبالتالي إذا خفضوا تعريفاتهم الجمركية، فسنخفضها، هذه فكرة المعاملة بالمثل”.

لكن يؤكد خبراء في مجال الاقتصاد أن تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة قد يثير استياء دول وشركات أجنبية ويضر بالاقتصاد الأميركي.

ويمكن أن يؤدي اتخاذ اجراءات انتقامية محتملة أو حتى إصدار دعوات إلى المقاطعة كما حدث في كندا إلى إضعاف قطاعات تعاني أصلا مثل الزراعة.

ورأى الخبير الاقتصادي موريس أوبستفيلد أنه “من الممكن أن نرى في نهاية المطاف دولا تسعى إلى الانفصال عن السوق الأميركية. إنها سوق ضخمة ومربحة جدا ولكنها ترتّب مخاطر إلى حد قد يجعلها أقل جاذبية من الناحية الاقتصادية”.

وتوقع العديد من المحللين أيضا أن ترتفع التكلفة على الأميركيين لأن الرسوم الجمركية يدفعها المستوردون ويكبدون المستهلكين ثمنها عادة. ويُعتبر استياء الأسر من ارتفاع تكلفة السلع الاستهلاكية اليومية أحد أسباب فوز ترامب في الانتخابات التي أجريت في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

وبعدما بلغ التضخم ذروته عند +9,5% في ربيع العام 2022 بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك، استمر ارتفاع الأسعار ولكن بوتيرة أقل، إلا أن تحديثا للمؤشر نُشر الأربعاء أفاد بارتفاع الأسعار في كانون الثاني/يناير بنسبة 3% على أساس سنوي في تزايد متسارع، وذلك قبل دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ حتّى.

بور/س ح/لين