ترجيح مقتل 42 شخصا جراء غرق قارب قبالة سواحل ليبيا (الأمم المتحدة)

رجّحت وكالة الأمم المتحدة للهجرة الأربعاء أن يكون 42 شخصا، معظمهم سودانيون، قضوا بعد غرق مركب كان يُقل عشرات المهاجرين قبالة السواحل الليبية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، فيما أُنقذ سبعة بعد أن أمضوا ستة أيام في البحر.

وقالت الوكالة في بيان “في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، نفّذت السلطات الليبية عملية بحث وإنقاذ عقب غرق قارب مطاطي” كان ينقل 49 مهاجرا من بينهم امرأتان بعد أيام من إبحاره من السواحل الليبية.

وذكر البيان أن عمليات البحث سمحت بإنقاذ سبعة أشخاص أمضوا كل هذه الأيام في البحر، وهم أربعة سودانيين ونيجيريان وكاميروني.

وقال الناجون إن المركب أبحر من زوارة في شمال غرب ليبيا فجر الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وبعد ستّ ساعات، أدت أمواج عاتية إلى عطل في المحرّك، وانقلاب القارب، بحسب ما نقل البيان عن الناحين.

ومن بين المفقودين المرجح أنهم قضوا، 29 سودانيا وثمانية صوماليين وثلاثة من الكاميرون ونيجيريان.

ووفقا لمشروع “ميسينغ ميغرانتس” (مهاجرون مفقودون) التابع للأمم المتحدة، قضى 33 ألف مهاجر أو فُقد أثرهم في البحر الأبيض المتوسط منذ العام 2014.

