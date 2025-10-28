ترقّب خفض معدل الفائدة مع عقد الاحتياطي الفدرالي الأميركي اجتماعه

بدأ مسؤولو الاحتياطي الفدرالي الأميركي الثلاثاء اجتماعهم المخصص لتحديد معدل الفائدة الرئيسية، مع ترقب خفضها رغم عدم توافر أي بيانات في ظل الإغلاق الحكومي المستمر.

ومن المفترض أن يؤيد معظم مسؤولي البنك المركزي الأميركي خفض معدل الفائدة بربع نقطة إلى ما بين 3,75 و4%، من أجل دعم سوق العمل التي تظهر بوادر ضعف، ما سيشكل ثاني قرار من هذا النوع بعد خفض سابق خلال اجتماع أيلول/سبتمبر.

ويعلن الاحتياطي الفدرالي قراره الأربعاء الساعة 14,00 (18,00 ت غ).

ومن المؤكد أن يصطدم القرار خلال عملية التصويت بمعارضة الحاكم ستيفن ميران الذي عينه الرئيس دونالد ترامب أخيرا في مجلس حكام الاحتياطي، وهو مستشار سابق له.

وكان ميران تفرّد خلال الاجتماع السابق، أول اجتماع يحضره، بمعارضته قرار الخفض بربع نقطة، معتبرا أنه كان ينبغي إقرار خفض بنصف نقطة دفعة واحدة.

وينقسم الحكام ما بين المؤيدين لمزيد من الخفض إنما بخطوات تدريجية، وبين المتحفظين على خفض معدلات الفائدة الأساسية طالما لم يتم احتواء التضخم.

وتكمن الصعوبة في أنهم يجرون مناقشاتهم في غياب أي بيانات تمكنهم من معاينة وضع الاقتصاد الفعلي، مع توقف عمليات جمع الأرقام الرسمية ونشرها بسبب الشلل الحكومي المستمر منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وحال الوضع دون صدور أرقام البطالة في أيلول/سبتمبر، أو حتى جمع البيانات لتشرين الأول/أكتوبر، ومؤشرات التضخم.

