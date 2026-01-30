The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

تركيا: أردوغان أبلغ بزشكيان استعداد أنقرة للتوسط بين إيران وأمريكا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة 30 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت الرئاسة التركية إن الرئيس طيب أردوغان أبلغ نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في اتصال اليوم الجمعة أن تركيا مستعدة للاضطلاع بدور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة لتخفيف التوتر بين البلدين.

وأضافت الرئاسة في بيان نشر على منصة إكس “شدد الرئيس أردوغان على أن تركيا مستعدة لتولي دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة لتخفيف التوتر وحل القضايا»، مشيرة إلى أن أردوغان سيستقبل أيضا وزير الخارجية الإيراني الذي يزور تركيا لإجراء محادثات مع نظيره التركي.

(تغطية صحفية طوان جمركجي – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية