تركيا: أردوغان أبلغ بزشكيان استعداد أنقرة للتوسط بين إيران وأمريكا

1دقيقة

أنقرة 30 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت الرئاسة التركية إن الرئيس طيب أردوغان أبلغ نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في اتصال اليوم الجمعة أن تركيا مستعدة للاضطلاع بدور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة لتخفيف التوتر بين البلدين.

وأضافت الرئاسة في بيان نشر على منصة إكس “شدد الرئيس أردوغان على أن تركيا مستعدة لتولي دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة لتخفيف التوتر وحل القضايا»، مشيرة إلى أن أردوغان سيستقبل أيضا وزير الخارجية الإيراني الذي يزور تركيا لإجراء محادثات مع نظيره التركي.

(تغطية صحفية طوان جمركجي – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)