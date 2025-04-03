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تركيا: إسرائيل تزعزع استقرار سوريا

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إسطنبول (رويترز) – قالت تركيا يوم الخميس إن على إسرائيل الانسحاب من سوريا والكف عن عرقلة جهود إرساء الاستقرار هناك، وذلك بعد أن صعّدت إسرائيل غاراتها الجوية على سوريا واتهمت تركيا بمحاولة وضع سوريا تحت وصايتها.

وقالت وزارة الخارجية في أنقرة “أصبحت إسرائيل أكبر تهديد للأمن في المنطقة” وإن إسرائيل “مزعزعة للاستقرار الاستراتيجي وتسبب الفوضى وتغذي الإرهاب”.

وأضافت “لذلك، ومن أجل إرساء الأمن في جميع أنحاء المنطقة، يجب على إسرائيل أولا التخلي عن سياساتها التوسعية، والانسحاب من الأراضي التي تحتلها، والكف عن تقويض جهود إرساء الاستقرار في سوريا”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية