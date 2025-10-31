تركيا: اجتماع بشأن غزة سيعقد الاثنين وسط مخاوف بشأن وقف إطلاق النار

reuters_tickers

1دقيقة

أنقرة (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الجمعة إن وزراء للخارجية سيجتمعون يوم الاثنين لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة والخطوات التالية هناك، مضيفا أن تركيا قلقة بشأن استمرار هذه الهدنة.

وذكر فيدان خلال مؤتمر صحفي بأنقرة أن الاجتماع سيضم وزراء خارجية التقوا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك في سبتمبر أيلول، مشيرا إلى أن المحادثات مستمرة بشأن تشكيل قوة عمل خاصة بغزة وقوة لإحلال الاستقرار هناك.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)