تركيا: الأولوية هي تجنب زعزعة الاستقرار في إيران

إسطنبول 15 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الخميس إن أنقرة لا تتهاون مع احتمال استخدام العنف ضد إيران وإن الأولوية هي تجنب زعزعة الاستقرار، وذلك في الوقت الذي لا تزال فيه إيران تواصل قمع الاحتجاجات.

وذكر فيدان خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول أن تركيا ستستمر في مبادراتها الدبلوماسية بشأن إيران، وأضاف أن أنقرة تأمل أن تتمكن إيران والولايات المتحدة من إيجاد حل لخلافاتهما.

