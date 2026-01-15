The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

تركيا: الأولوية هي تجنب زعزعة الاستقرار في إيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

إسطنبول 15 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الخميس إن أنقرة لا تتهاون مع احتمال استخدام العنف ضد إيران وإن الأولوية هي تجنب زعزعة الاستقرار، وذلك في الوقت الذي لا تزال فيه إيران تواصل قمع الاحتجاجات.

وذكر فيدان خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول أن تركيا ستستمر في مبادراتها الدبلوماسية بشأن إيران، وأضاف أن أنقرة تأمل أن تتمكن إيران والولايات المتحدة من إيجاد حل لخلافاتهما.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية