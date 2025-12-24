تركيا: الإبلاغ عن عطل كهربائي قبيل تحطم طائرة تقل عسكريين ليبيين

أنقرة 24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال برهان الدين دوران رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية اليوم الأربعاء إن الطائرة الخاصة التي كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي أبلغت عن عطل كهربائي وطلبت الهبوط الاضطراري قبيل تحطمها بالقرب من أنقرة.

وأضاف في بيان أن الطائرة، وهي من طراز داسو فالكون 50، أقلعت من مطار أسن بوغا في أنقرة الساعة 1717 بتوقيت جرينتش أمس الثلاثاء متجهة إلى طرابلس، وفي الساعة 1733 بتوقيت جرينتش أبلغت مراقبة الحركة الجوية بوجود حالة طوارئ ناجمة عن عطل كهربائي.

وأعلن مسؤولون ليبيون وأتراك عن مقتل ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، في الحادث.

وقال دوران إن مراقبة الحركة الجوية أعادت توجيه الطائرة نحو مطار أسن بوغا وجرى اتخاذ إجراءات الطوارئ، لكن الطائرة اختفت من على شاشة الرادار في الساعة 1736 بتوقيت جرينتش أثناء هبوطها وانقطع الاتصال بها.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في وقت سابق إن الطائرة طلبت الهبوط الاضطراري في أثناء تحليقها فوق منطقة هايمانا في أنقرة، مضيفا أن حطام الطائرة عُثر عليه في وقت لاحق بالقرب من قرية كسيك كاواك في المنطقة.

وأشار دوران إلى أن فرق البحث والإنقاذ وصلت إلى موقع التحطم بعد أن بدأت وزارة الداخلية التركية تلك العمليات وأن التحقيقات في سبب التحطم مستمرة بمشاركة جميع السلطات المعنية.

وقالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا إن من بين القتلى رئيس أركان الجيش محمد علي أحمد الحداد ومعه رئيس أركان القوات البرية ومدير جهاز التصنيع العسكري ومستشار رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة.

وقال مسؤولون ليبيون إن الطائرة مستأجرة ومسجلة في مالطا، وأضافوا أن معلومات مثل ملكيتها والسجل السابق لمشكلاتها ومواصفاتها الفنية ستخضع للفحص في إطار التحقيق في الحادث.

(تغطية صحفية إيجي توكساباي – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)