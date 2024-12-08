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تركيا: الإدارة الجديدة في سوريا يجب أن تشمل الجميع

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الدوحة (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الأحد إن الإدارة السورية الجديدة يجب أن تشمل الجميع وإن الشعب السوري سيقرر الآن مستقبله، وذلك بعد إطاحة مقاتلين من المعارضة بالرئيس بشار الأسد.

وفي مؤتمر صحفي بالدوحة، قال فيدان إن الشعب السوري ليس في وضع يسمح له بإعادة البناء بمفرده وإن الجهات الفاعلة الدولية والقوى الإقليمية يجب أن تتصرف بحكمة وأن تحافظ على سلامة الأراضي السورية.

وحذر من أنه لا ينبغي السماح للمنظمات الإرهابية باستغلال الوضع.

وعندما سئل عن مكان تواجد الأسد، قال فيدان إنه لا يستطيع التعليق على الأمر لكنه يعتقد أنه خارج البلاد. وذكر أن تركيا لم يكن لديها أي تواصل مع الأسد رغم دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان لإجراء محادثات تهدف لتطبيع العلاقات.

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