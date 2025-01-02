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تركيا: الإدارة السورية الجديدة عليها إدارة معسكرات احتجاز عناصر تنظيم الدولة الإسلامية

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أنقرة (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الخميس إن الإدارة السورية الجديدة يجب أن تتولى إدارة المعسكرات والسجون التي يحتجز بها عناصر تنظيم الدولة الإسلامية وأسرهم، مضيفا أن أنقرة مستعدة لدعم هذه العملية.

وفي تصريحات أدلى بها عقب اجتماعه مع نظيرته البلجيكية قال فيدان أيضا إنه يتعين تسليم مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية المسجونين في سوريا إلى الدول التي يحملون جنسياتها.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية