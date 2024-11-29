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تركيا: الاشتباكات الأخيرة في شمال سوريا تؤدي إلى تصعيد غير مرغوب فيه

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أنقرة (رويترز) – قالت وزارة الخارجية التركية يوم الجمعة إن الاشتباكات بين قوات المعارضة وقوات الحكومة السورية في شمال غرب البلاد أدت إلى تصعيد غير مرغوب فيه للتوتر في المنطقة.

وذكر المتحدث باسم الوزارة أونجو كيتشيلي في بيان أن تجنب المزيد من الاضطراب في المنطقة هو أولوية لتركيا، مضيفا أن أنقرة حذرت من أن الهجمات الأخيرة على إدلب، وهي منطقة تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا، تقوض روح اتفاقيات خفض التصعيد وتعرقل تنفيذها.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية