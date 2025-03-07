تركيا: القتال في غرب سوريا قد يقوض جهود السلام

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أنقرة (رويترز) – قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة إن القتال في مدينة اللاذقية في غرب سوريا يهدد بتقويض جهود تحقيق الوحدة والتضامن في البلاد.

وأضافت أنه يتعين عدم السماح “لمثل هذه الاستفزازات” بتهديد السلام.

وهذا هو أول تعليق من تركيا، الحليف الوثيق للحكومة التي يقودها الإسلاميون في دمشق، على المعارك التي تخوضها قوات الأمن السورية مع مقاتلين يعتقد أنهم مرتبطون بالرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كتشلي على منصة إكس إن “جهودا مكثفة تبذل لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا”، مضيفا أن تركيا تعارض أي فعل يستهدف حق السوريين في العيش بسلام وأن أنقرة تدعم دمشق.