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تركيا: الهجمات على غزة تُظهر انتقال إسرائيل لمرحلة جديدة في “سياسة الإبادة الجماعية”

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أنقرة (رويترز) – قالت تركيا يوم الثلاثاء إن الهجمات على غزة تظهر انتقال إسرائيل إلى “مرحلة جديدة في سياسة الإبادة الجماعية” بحق الفلسطينيين، وناشدت المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن من غير المقبول تسبب إسرائيل في “دائرة عنف جديدة” بالمنطقة.

وذكرت أن “النهج العدائي” من الحكومة الإسرائيلية يهدد مستقبل الشرق الأوسط.

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