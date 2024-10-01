تركيا: الهجوم البري الإسرائيلي على لبنان غير قانوني ويجب أن ينتهي فورا

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أنقرة (رويترز) – قالت وزارة الخارجية التركية يوم الثلاثاء إن الهجوم البري الإسرائيلي على لبنان هو محاولة احتلال غير قانونية تنتهك سلامة الأراضي اللبنانية.

وأضافت أن هذه العملية يجب أن تنتهي فورا بانسحاب إسرائيل من لبنان.

وذكرت الوزارة في بيان أن الهجوم الإسرائيلي استهدف أمن دول المنطقة واستقرارها أيضا و”من المرجح جدا” ظهور موجة مهاجرين جديدة جراء القتال.

ودعت الوزارة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى “القيام بما يلزم” تماشيا مع القانون الدولي.