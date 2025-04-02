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تركيا: توسع إسرائيل في عملية غزة غير قانوني وانفصال عن مساعي تحقيق السلام

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أنقرة (رويترز) – انتقدت تركيا إسرائيل بشدة يوم الأربعاء لإعلانها توسيعا كبيرا لعمليتها العسكرية في غزة، قائلة إن هذه الخطوة تُجسد نهج إسرائيل غير القانوني الذي وصفته بالمنفصل عن مساعي تحقيق السلام.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن التصريحات بشأن توسيع العمليات في غزة والمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية تُمثل “دليلا آخر على تجاهل إسرائيل الصارخ للقانون الدولي وانفصالها التام عن السعي لتحقيق السلام”.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف لحماية الأماكن المقدسة، ومنع الاستفزازات، ووقف جهود إسرائيل لتوسيع أراضيها من خلال الاحتلال.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية