تركيا: دفاعات حلف الأطلسي أسقطت صاروخا إيرانيا

أنقرة 30 مارس آذار (رويترز) – قالت أنقرة إن صاروخا باليستيا أطلق من إيران دخل المجال الجوي التركي اليوم الاثنين وأسقطته دفاعات حلف شمال الأطلسي، في رابع هجوم من نوعه منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ولم يصدر أي تعليق بعد من طهران، التي نفت استهداف جارتها تركيا تحديدا خلال النزاع، وأكدت عدم ضلوعها في عمليات إطلاق الصواريخ الثلاث السابقة، والتي تم إسقاطها جميعا من خلال دفاعات الحلف.

وقال متحدث باسم حلف شمال الأطلسي إن الحلف اعترض صاروخا إيرانيا كان متجها نحو تركيا، مضيفا أن التكتل العسكري “مستعد لمثل هذه التهديدات، وسيفعل دائما ما يلزم للدفاع عن جميع الحلفاء”.

وتطلق إيران صواريخ على مناطق مختلفة من الشرق الأوسط منذ بدء النزاع، مستهدفة منشآت نفطية وقواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.

ولم تفصح وزارة الدفاع التركية عن وجهة صاروخ اليوم.

وتستضيف قاعدة إنجرليك الجوية التركية في محافظة أضنة بالجنوب قوات أمريكية وتركية وبولندية وقطرية وغيرها.

ويتمركز جنود أمريكيون أيضا في محطة رادار كورجيك التابعة للحلف في ملطية بجنوب شرق تركيا، حيث نشر الحلف في الآونة الأخيرة منظومة باتريوت للدفاع الصاروخي.

وفي سياق منفصل، قالت وزارة الدفاع التركية إن رئيس الأركان العامة الجنرال سلجوق بيرقدار أوغلو عقد مؤتمرا عبر الفيديو مع رئيس اللجنة العسكرية للحلف الأميرال جوزيبي كافو دراجون اليوم لمناقشة قضايا الدفاع والأمن بالمنطقة.

وقالت الوزارة إن جميع الإجراءات اللازمة تتخذ “بحزم ودون تردد” ضد أي تهديد موجه إلى الأراضي والمجال الجوي التركي.

يأتي هذا بعد محادثات جرت في إسلام اباد مطلع الأسبوع بين كبار دبلوماسيي تركيا وباكستان ومصر والسعودية بشأن السبل المحتملة لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وكانت تركيا قد عرضت وحاولت التوسط بين إيران والولايات المتحدة قبل اندلاع الحرب في نهاية الشهر الماضي.

ودعت أنقرة مرارا إلى إنهاء الصراع، وانتقدت الهجمات الأمريكية الإسرائيلية بوصفها غير قانونية، ووصفت هجمات إيران على دول المنطقة بأنها غير مقبولة.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)