تركيا: دفاعات حلف الأطلسي أسقطت صاروخا باليستيا إيرانيا دخل المجال الجوي

أنقرة 30 مارس آذار (رويترز) – أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين أن صاروخا باليستيا قادما من إيران دخل المجال الجوي التركي قبل أن تسقطه أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي المنتشرة في شرق البحر المتوسط.

وهذا الحادث هو الرابع من نوعه منذ اندلاع الحرب مع إيران بعد ثلاث عمليات اعتراض سابقة نفذتها أنظمة حلف شمال الأطلسي في وقت سابق هذا الشهر، مما دفع أنقرة إلى الاحتجاج وتحذير طهران.

وذكرت الوزارة أن جميع الإجراءات اللازمة يجري اتخاذها “بشكل حاسم ودون تردد” ضد أي تهديد موجه إلى أراضي تركيا ومجالها الجوي.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)