تركيا: دفاعات حلف الأطلسي تسقط ثاني صاروخ إيراني في مجالنا الجوي

أنقرة 9 مارس آذار (رويترز) – قالت تركيا اليوم الاثنين إن دفاعات حلف شمال الأطلسي الجوية أسقطت صاروخا باليستيا ثانيا أطلقته إيران ودخل المجال الجوي التركي، محذرة من أنها ستتخذ أي خطوات ضرورية لمواجهة التهديدات.

وهذا هو الصاروخ الإيراني الثاني الذي يستهدف جنوب تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي وجارة إيران. ووجهت أنقرة يوم السبت تحذيرا إلى طهران من مغبة شن هجوم جديد لكنها لم تشر إلى أنها تريد أن تطلب رسميا من أعضاء الحلف مزيدا من الحماية.

وقال متحدث باسم حلف شمال الأطلسي إن الحلف اعترض صاروخا متجها إلى تركيا مؤكدا التزام الحلف بالاستعداد للدفاع عن أعضائه.

وقالت وزارة الدفاع التركية “نؤكد مرة أخرى أن جميع الإجراءات اللازمة ستتخذ بحزم ودون تردد ضد أي تهديد يستهدف أراضي بلادنا ومجالها الجوي”، مضيفة أن بعض أجزاء الذخيرة سقطت في إقليم غازي عنتاب جنوب شرق البلاد دون وقوع أي إصابات.

وتابعت “نؤكد مجددا أن من مصلحة الجميع الالتزام بتحذيرات تركيا في هذا الصدد”.

* الاعتماد على دفاعات حلف الأطلسي

تمتلك تركيا ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي غير أنها لا تزال تفتقر إلى منظومة دفاع جوي متكاملة خاصة بها رغم الجهود المبذولة لتطوير الجيش. واعتمدت تركيا على أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف الأطلسي في مواجهة الهجومين عليها.

ولم يصدر تعليق من أنقرة حتى الآن بشأن اتخاذ أي خطوات رسمية في إطار حلف الأطلسي.

وذكرت سابقا أنها لا تنوي تفعيل البند الرابع للحلف التي تدعو الحلفاء إلى التشاور في حال تعرض أي عضو للتهديد. وربما يؤدي الهجوم الأحدث إلى تطبيق البند الخامس الذي يدعو الحلف إلى الدفاع عن العضو الذي يتعرض للهجوم.

وقال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة تجدد تحذيرها لجميع الأطراف، ولا سيما إيران، بضرورة تجنب تعريض استقرار المنطقة والمدنيين للخطر.

ولم يتضح بعد إلى أين كان يتجه الصاروخ.

وتتمركز القوات الجوية الأمريكية في قاعدة إنجرليك في جنوب تركيا في حين توجد قاعدة رادار تابعة للحلف بإقليم ملاطية شمال شرق البلاد توفر حماية حيوية للحلف. وقالت أنقرة إن شظايا الصاروخ سقطت في أرض فضاء بإقليم غازي عنتاب.

وتقول أنقرة إن واشنطن لا تستخدم قاعدة إنجرليك في هجومها الجوي المشترك مع إسرائيل على إيران التي ترد عليه بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة.

ولم تعلق إيران حتى الآن على الهجوم الأحدث لكنها قالت مرارا إنها ليست في حالة حرب مع دول المنطقة ولا تستهدف تركيا بشكل صريح.

وسعت أنقرة للتوسط في محادثات بين الولايات المتحدة وإيران قبل الحرب الجوية التي بدأت قبل 10 أيام.

(إعداد محمد أيسم ومحمد يسري وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)