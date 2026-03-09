تركيا: دفاعات حلف الأطلسي تسقط صاروخا إيرانيا ثانيا دخل مجالنا الجوي

أنقرة 9 مارس آذار (رويترز) – قالت تركيا اليوم الاثنين إن دفاعات حلف شمال الأطلسي الجوية أسقطت صاروخا باليستيا ثانيا أطلقته إيران ودخل المجال الجوي التركي، محذرة من أنها ستتخذ أي خطوات ضرورية لمواجهة التهديدات، وهو ما يشكل اختبارا لأنقرة وللحلف.

وهذا هو الصاروخ الإيراني الثاني الذي يستهدف جنوب تركيا، عضو حلف الأطلسي وجارة إيران. ووجهت أنقرة يوم السبت تحذيرا إلى طهران من مغبة شن هجوم جديد لكنها لم تشر إلى أنها تريد أن تطلب رسميا من أعضاء الحلف مزيدا من الحماية.

وأكد متحدث باسم حلف شمال الأطلسي أن الحلف اعترض صاروخا متجها إلى تركيا مؤكدا التزام الحلف بالاستعداد للدفاع عن أعضائه.

وعلى عكس صاروخ الأسبوع الماضي الذي أسقط خارج تركيا، دخل الصاروخ الثاني المجال الجوي التركي وسقطت شظاياه في منطقة تقع بين قاعدة جوية مهمة غربا وقاعدة رادارات شرقا تستخدمهما الولايات المتحدة والحلف.

وقالت وزارة الدفاع التركية “نؤكد مرة أخرى أن جميع الإجراءات اللازمة ستتخذ بحزم ودون تردد ضد أي تهديد يستهدف أراضي بلادنا ومجالها الجوي”، مضيفة أن بعض أجزاء الذخيرة سقطت في إقليم غازي عنتاب بجنوب شرق البلاد دون وقوع أي إصابات.

وتابعت “نؤكد مجددا أن من مصلحة الجميع الالتزام بتحذيرات تركيا في هذا الصدد”.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة وجهت التحذيرات اللازمة لإيران عقب واقعة الصاروخ.

وأوضح بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة “تواصل إيران اتخاذ خطوات خاطئة واستفزازية”.

وأضاف أن تركيا ستستمر في اتخاذ إجراءات إضافية بعد نشر ست طائرات مقاتلة من طراز إف-16 في شمال قبرص في وقت سابق من اليوم الاثنين، موضحا أن هدف تركيا الرئيسي هو البقاء بعيدا عن “لهيب” الحرب مع إيران.

* الاعتماد على دفاعات حلف الأطلسي

تمتلك تركيا ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي غير أنها لا تزال تفتقر إلى منظومة دفاع جوي متكاملة خاصة بها رغم الجهود المبذولة لتطوير الجيش. واعتمدت تركيا على أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف الأطلسي في مواجهة الهجومين عليها.

وذكرت تركيا في السابق أنها لا تنوي تفعيل البند الرابع للحلف الذي يدعو الحلفاء إلى التشاور في حال تعرض أي عضو للتهديد. وربما يؤدي الهجوم الأحدث إلى تطبيق البند الخامس الذي يدعو الحلف إلى الدفاع عن العضو الذي يتعرض للهجوم.

وقال مكتب أردوغان إن أنقرة تجدد تحذيرها لجميع الأطراف، ولا سيما إيران، بضرورة تجنب تعريض استقرار المنطقة والمدنيين للخطر.

ولم يتضح بعد إلى أين كان يتجه الصاروخ.

وتتمركز قوات جوية أمريكية في قاعدة إنجرليك في جنوب تركيا في حين توجد قاعدة رادار تابعة للحلف بإقليم ملاطية بشمال شرق البلاد توفر حماية حيوية للحلف.

وأمرت السفارة الأمريكية في تركيا موظفي الحكومة غير الأساسين وعائلاتهم بمغادرة القنصلية في أضنة بالجنوب وعلقت الخدمة، وشجعت الأمريكيين بشدة على مغادرة جنوب شرق تركيا.

وتقول أنقرة إن واشنطن لا تستخدم قاعدة إنجرليك في هجومها الجوي المشترك مع إسرائيل على إيران.

ولم تعلق إيران حتى الآن على الهجوم الأحدث لكنها قالت مرارا إنها ليست في حالة حرب مع دول المنطقة ولا تستهدف تركيا بشكل صريح.

وسعت أنقرة للتوسط في محادثات بين الولايات المتحدة وإيران قبل الحرب الجوية التي بدأت قبل 10 أيام.

(إعداد محمد أيسم ومحمد يسري وأحمد هشام ونهى زكريا للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )