تركيا: دفاعات حلف الأطلسي دمرت صاروخا انطلق من إيران صوب مجالنا الجوي

2دقائق

أنقرة 4 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء إن الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي وأنظمة الدفاع من الصواريخ في شرق البحر المتوسط دمرت صاروخا باليستيا أطلق من إيران متجها نحو المجال الجوي التركي بعد أن عبر فوق سوريا والعراق.

وتشكل الواقعة أول مرة تنجر فيها تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي وجارة إيران من الشمال الغربي إلى الحرب الآخذة في الاتساع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وشملت حتى الآن عدة دول في المنطقة.

وأضافت الوزارة “نطلب من كل الأطراف الامتناع عن أي أعمال تؤدي إلى مزيد من تصعيد الصراع في المنطقة. وفي هذا السياق، سنواصل التشاور مع حلف شمال الأطلسي وحلفائنا الآخرين” وأشارت إلى أن الواقعة لم تسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

وذكر البيان “سنتخذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن أراضينا ومجالنا الجوي بحزم ودون تردد. ونذكر جميع الأطراف بأننا نحتفظ بالحق في الرد على أي أعمال عدائية على بلادنا”.

ولم يأت بيانان مبدئيان صدرا عن مسؤولين كبيرين بشأن الواقعة على ذكر البند الرابع لحلف شمال الأطلسي الذي ينص على أن الحلفاء “سيتشاورون معا عندما يرى أي منهم أن سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي أو الأمن” محل تهديد.

وقالت أنقرة إن حطام صاروخ الدفاع الجوي الذي اعترض الصاروخ الباليستي سقط في منطقة دورتيول في إقليم هطاي جنوب شرق تركيا.

