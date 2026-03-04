تركيا: دفاعات حلف الأطلسي دمرت صاروخا قادما من إيران

أنقرة 4 مارس آذار (رويترز) – قالت تركيا إن دفاعات حلف شمال الأطلسي الجوية دمرت صاروخا باليستيا أطلقته إيران وهو في طريقه إلى المجال الجوي التركي اليوم الأربعاء.

ولم يتضح إلى أين كان الصاروخ متجها، لكن متحدثا باسم حلف شمال الأطلسي قال إن الحلف ندد باستهداف إيران لتركيا وإنه يقف بقوة إلى جانب جميع حلفائه.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن الصاروخ مر فوق العراق وسوريا قبل أن يتم إسقاطه بواسطة أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي التابعة للحلف المتمركزة في شرق البحر المتوسط.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الولايات المتحدة، التي لديها قوات جوية متمركزة في قاعدة إنجرليك في جنوب تركيا. وتقع القاعدة في منطقة على الحدود مع منطقة هاتاي، حيث قالت السلطات التركية إن حطام الصاروخ الذي اعترضه حلف شمال الأطلسي سقط هناك.

وأضافت الوزارة “نطلب من كل الأطراف الامتناع عن أي أعمال تؤدي إلى مزيد من تصعيد الصراع في المنطقة. وفي هذا السياق، سنواصل التشاور مع حلف شمال الأطلسي وحلفائنا الآخرين” وأشارت إلى أن الواقعة لم تسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

وتابعت “سنتخذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن أراضينا ومجالنا الجوي بحزم ودون تردد. ونذكر جميع الأطراف بأننا نحتفظ بالحق في الرد على أي أعمال عدائية على بلادنا”.

ولم يأت بيانان مبدئيان صدرا عن مسؤولين كبيرين بشأن الواقعة على ذكر البند الرابع لحلف شمال الأطلسي الذي ينص على أن الحلفاء “سيتشاورون معا عندما يرى أي منهم أن سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي أو الأمن” محل تهديد.

وقال مصدر دبلوماسي تركي إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نقل احتجاجا إلى نظيره الإيراني عباس عراقجي في مكالمة هاتفية بعد الحادث.

وسعت أنقرة إلى التوسط في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في الأسابيع التي سبقت شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات ضد إيران، مما أدى إلى رد طهران بهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة. وتضررت عدة دول في الخليج وأماكن أخرى من تداعيات ذلك.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )