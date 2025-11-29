تركيا: زورق غير مأهول هاجم ناقلة نفط روسية في البحر الأسود

1دقيقة

إسطنبول (رويترز) – قالت تركيا يوم السبت إن زورقا غير مأهول هاجم ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي قبالة ساحل البحر الأسود في تركيا، بعد أن تعرضت السفينة في البداية لهجوم في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وقالت وزارة النقل التركية في بيان إن الناقلة “فيرات” تعرضت لأضرار طفيفة بعد الهجوم لكنها في وضع مستقر وطاقمها بخير.

وأضافت “أفادت التقارير أن الناقلة فيرات، التي تعرضت للهجوم من زوارق غير مأهولة على بعد حوالي 35 ميلا من الشاطئ في البحر الأسود، تعرضت للهجوم مرة أخرى صباح يوم السبت من زوارق غير مأهولة. وأصيبت (فيرات) بأضرار طفيفة في جانبها الأيمن فوق سطح الماء”.

ولم يتضح بعد من يقف وراء هذه الهجمات.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)