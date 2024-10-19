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تركيا: سلوك اسرائيل “يرغم” إيران على اتخاذ “خطوات مشروعة”  

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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت إن “السلوك العدواني الإسرائيلي” يرغم إيران على “اتخاذ خطوات مشروعة” للرد. 

وأضاف فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في إسطنبول، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين “نتانياهو يفتح باستمرار جبهات جديدة في المنطقة”، معتبرا أنه “لا يجب الاستهانة بخطر رؤية الحرب تمتد إلى المنطقة برمتها”.

وشدّد الوزير التركي على أن “إسرائيل تحاول جر إيران إلى الحرب”. 

من جهته، استنكر وزير الخارجية الإيراني “جرائم الحرب” الاسرائيلية التي “لا تعرف حدودا”، مضيفا أن “احتمال (توسع) الحرب في المنطقة ما زال جديا”. 

وأضاف “نريد خفض التوترات، ولكن كما قلنا عدة مرات، نحن مستعدون لكل السيناريوهات وأي حالة”، معتبرا أن المنطقة أصبحت “برميل بارود”. 

ورأى عراقجي أن “كل دول المنطقة” تتقاسم القلق نفسه بشأن “احتمال نشوب حرب شاملة”. وشدد على أن “هذا ما يبحث عنه النظام الصهيوني: يريد أن تنتشر الحرب على نطاق واسع”.

شارك عراقجي الجمعة في اسطنبول في اجتماع “حول القوقاز” مع وزراء خارجية روسيا وأرمينيا وأذربيجان، برعاية فيدان. 

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الوزراء لفترة وجيزة.

أسه/س ح/ص ك

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