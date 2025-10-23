تركيا: سنساعد في تعزيز قدرات الجيش اللبناني بموجب تفويض

reuters_tickers

3دقائق

أنقرة (رويترز) – قالت وزارة الدفاع التركية يوم الخميس إن قوات حفظ السلام التركية ستواصل المساعدة في تعزيز قدرات الجيش اللبناني بموجب تجديد تفويض انتشارها في لبنان.

وأقر البرلمان التركي يوم الثلاثاء مشروع قانون لتجديد تفويض انتشار الجيش التركي في سوريا والعراق لمدة ثلاث سنوات أخرى، وتجديد تفويض انتشاره في إطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لعامين.

وقالت الوزارة في بيان “الجهود ستواصل تحسين الظروف الأمنية في المنطقة وضمان الاستقرار والمساعدة في بناء قدرات الجيش اللبناني، بهدف إرساء السلام في لبنان والحفاظ عليه”.

ونددت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ودول بالمنطقة منها لبنان، قائلة إن سياسات “الإبادة الجماعية” والسياسات “التوسعية” الإسرائيلية لا تزال تشكل أكبر تهديد للسلام الإقليمي.

وشاركت تركيا في جهود الوساطة التي أدت إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وقالت وزارة الدفاع في بيانها الأسبوعي إن تجديد التفويض المتعلق بالعراق وسوريا يهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي التركي من محاولات المساس بوحدة أراضي جارتيها.

وتشعر تركيا بالإحباط بسبب ما تسميه مماطلة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة في تنفيذ اتفاق الاندماج التاريخي الذي وقعته مع الحكومة السورية في مارس آذار.

وتعتبر أنقرة قوات سوريا الديمقراطية منظمة إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي وافق على إلقاء سلاحه.

وتقول تركيا إن عملية إلقاء السلاح يتعين أن تنطبق على قوات سوريا الديمقراطية أيضا. وهددت بتنفيذ عمل عسكري ضد قوات سوريا الديمقراطية وقالت إن على دمشق معالجة مخاوفها.

وفي التفويض الذي صدر يوم الثلاثاء، قال البرلمان إن هذه الخطوة ضرورية لأن “المنظمات الإرهابية تواصل أنشطتها في المنطقة” وإن قوات سوريا الديمقراطية “ترفض اتخاذ خطوات نحو الاندماج في الإدارة المركزية السورية بسبب أجندتها الانفصالية والتمييزية”.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)