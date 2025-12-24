تركيا: طائرة رئيس أركان الجيش اليبيي تحطمت بعد الإبلاغ عن عطل

reuters_tickers

3دقائق

من إيجي توكساباي

أنقرة 24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال برهان الدين دوران رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية اليوم الأربعاء إن الطائرة الخاصة التي كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي وسبعة أشخاص آخرين أبلغت عن عطل كهربائي وطلبت الهبوط الاضطراري قبيل فقدان الاتصال معها وتحطمها بالقرب من أنقرة.

وأضاف في بيان أن الطائرة، وهي من طراز داسو فالكون 50، أقلعت من مطار أسن بوغا في أنقرة الساعة 1717 بتوقيت جرينتش أمس الثلاثاء متجهة إلى طرابلس، وفي الساعة 1733 بتوقيت جرينتش أبلغت مراقبة الحركة الجوية بوجود حالة طوارئ ناجمة عن عطل كهربائي.

وقال وزير الداخلية التركي إن فرق البحث عثرت على الصندوقين الأسودين للطائرة في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وقالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا إن من بين القتلى رئيس أركان الجيش محمد علي أحمد الحداد ومعه رئيس أركان القوات البرية ومدير جهاز التصنيع العسكري ومستشار رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أمس الثلاثاء في بيان “ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه… هذا المصاب الجلل خسارة كبيرة للوطن وللمؤسسة العسكرية ولجميع أبناء الشعب “.

وأعلن مسؤولون أتراك عن مقتل ثلاثة آخرين هم أفراد الطاقم.

* خلال الهبوط

قال دوران إن مراقبة الحركة الجوية أعادت توجيه الطائرة نحو مطار أسن بوغا وجرى اتخاذ إجراءات الطوارئ، لكن الطائرة اختفت من على شاشة الرادار في الساعة 1736 بتوقيت جرينتش أثناء هبوطها وانقطع الاتصال بها.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا للصحفيين في موقع تحطم الطائرة قرب منطقة هايمانا في أنقرة “تم العثور على مسجل الصوت في قمرة القيادة للطائرة في الساعة 0245 والعثور على مسجل بيانات الرحلة في الساعة 0320. بدأ فحص وتحليل الصندوقين”.

وقال في وقت سابق إن الطائرة طلبت الهبوط الاضطراري في أثناء تحليقها فوق منطقة هايمانا في أنقرة، مضيفا أن حطام الطائرة عثر عليه في وقت لاحق بالقرب من قرية كسيك كاواك.

وأشار دوران إلى أن التحقيقات في سبب التحطم مستمرة بمشاركة جميع السلطات المعنية.

وقال مسؤولون ليبيون إن الطائرة مستأجرة ومسجلة في مالطا، وأضافوا أن معلومات مثل ملكيتها والسجل السابق لمشكلاتها ومواصفاتها الفنية ستخضع للفحص في إطار التحقيق في الواقعة.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)