تركيا: على إسرائيل التوقف عن زعزعة استقرار المنطقة

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أنقرة (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الجمعة إن على إسرائيل التخلي فورا عن “استراتيجيتها المزعزعة لاستقرار المنطقة” بعد الهجوم الذي شنته على إيران، مضيفا أن المفاوضات النووية التي بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع.

وذكر فيدان في منشور على منصة إكس، عقب اجتماع أمني استمر أربع ساعات مع وزير الدفاع التركي ورئيس جهاز المخابرات، أن أنقرة على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وإيران والعراق والأردن.

وأضاف أن تركيا اتخذت التدابير اللازمة على أعلى مستوى لمواجهة المخاطر الأمنية في المنطقة.