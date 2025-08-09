The Swiss voice in the world since 1935
تركيا: على الدول الإسلامية الاتحاد لمواجهة خطة إسرائيل للسيطرة على غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم السبت، عقب محادثاته في مصر، إنه يجب على الدول الإسلامية أن تتحد وتتحرك لحشد المجتمع الدولي ضد خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده في العلمين مع نظيره المصري بدر عبد العاطي عقب الاجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال فيدان أيضا إنه جرت دعوة منظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع طارئ.

(تغطية صحفية طوان جمركجي – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)

قراءة معمّقة

