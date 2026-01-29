تركيا: على اليونان تنسيق الأنشطة في مياه متنازع عليها ببحر إيجة

أنقرة 29 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس إن أنقرة أصدرت إشعارا يتعلق بالملاحة البحرية يحث اليونان على التنسيق مع أنقرة بشأن جميع أنشطة البحث التي تقوم بها في أجزاء من بحر إيجة التي تعتبرها تركيا جزءا من جرفها القاري.

وتحسنت العلاقات بين الدولتين في السنوات القليلة الماضية، لكن لا تزال هناك خلافات حول بداية ونهاية الجرف القاري في بحر إيجة لكل منهما وهي منطقة يُعتقد أنها تحتوي على موارد طاقة محتملة.

وأصدرت تركيا مؤخرا إشعارا ملاحيا، وهو عبارة عن رسالة توجيه قانونية للبحارة، تحدد فيه اعتراضات على أنشطة اليونان في بحر إيجة، التي تقول أنقرة إنها تنتهك القانون الدولي، وتطالبها بالتنسيق في هذه الأنشطة.

وفي سابقة أولى من نوعها، أصدرت أنقرة الإشعار دون تحديد تاريخ انتهاء، على خلاف إرشادات سابقة مؤقتة، صدرت عن الجانبين في رد على نشاط محدد في المنطقة.

وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تأجيج التوتر بين الدولتين، العضوين في حلف شمال الأطلسي، في وقت تسعيان فيه للحصول على موارد طاقة من شرق البحر المتوسط، وإلى التأثير على عمليات سفن الشركات العاملة في المنطقة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، صرح وزير الخارجية اليوناني بأن حكومته تعتزم توسيع نطاق المياه الإقليمية، بما في ذلك في بحر إيجة. وفي عام 1995، أعلن البرلمان التركي أن قيام اليونان من جانب واحد بتوسيع مياهها إلى ما بعد ستة أميال بحرية في بحر إيجة يعد “سببا للحرب” وهو موقف تعتبره أثينا انتهاكا للقانون الدولي للملاحة البحرية.

وتقول اليونان إن القضية الوحيدة التي لديها استعداد لمناقشتها مع تركيا هي ترسيم مناطقها البحرية، بما في ذلك الجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة.

