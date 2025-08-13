The Swiss voice in the world since 1935
تركيا: على وحدات حماية الشعب الكردية وقف تأخير اندماجها مع الحكومة السورية

أنقرة (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الأربعاء إن على مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، وهي الجماعة الرئيسية في قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، التوقف عن المماطلة وأن يلتزموا باتفاق الاندماج مع الحكومة السورية.

وأضاف فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني في أنقرة “لن تكون تركيا مرتاحة ما لم تتم معالجة مخاوفها الأمنية في سوريا”.

ووقعت قوات سوريا الديمقراطية اتفاقا في مارس آذار مع الحكومة الجديدة التي يقودها الإسلاميون في دمشق للانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
9 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
جيسيكا
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
25 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
63 تعليق
عرض المناقشة
