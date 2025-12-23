تركيا: فقدان الاتصال مع طائرة تقل رئيس الأركان الليبي بعد إقلاعها من أنقرة

23 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا اليوم الثلاثاء فقدان الاتصال اللاسلكي مع طائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي وأربعة آخرين بعد إقلاعها من أنقرة متجهة إلى طرابلس.

وقال الوزير عبر منصة إكس إن الطائرة أقلعت في الساعة 1710 بتوقيت جرينتش قبل انقطاع الاتصال اللاسلكي معها في الساعة 1752 بتوقيت جرينتش. وأضاف أن الطائرة طلبت الهبوط الاضطراري فوق أنقرة، إلا أنه لم يتسن التواصل معها بعد ذلك.

