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تركيا: قرار إسرائيل حظر الأونروا ينتهك القانون الدولي

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أنقرة (رويترز) – قالت وزارة الخارجية التركية يوم الثلاثاء إن قرار إسرائيل حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)داخل إسرائيل يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي ويهدف إلى منع الفلسطينيين النازحين من العودة إلى ديارهم.

وأقر الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين قانونا يحظر عمل الأونروا داخل إسرائيل مما أثار قلق بعض حلفاء إسرائيل الغربيين الذين يخشون أن يؤدي الحظر إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان أن هذه الخطوة تهدف إلى تقويض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني مضيفة أن الأونروا تقدم مساعدة ضرورية للفلسطينيين.

وتابعت الوزارة “إنه واجب قانوني وأخلاقي على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا قويا ضد محاولات حظر الأونروا، التي أنشئت بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأضاف البيان “ستواصل تركيا بصفتها رئيسة مجموعة العمل المعنية بتمويل الأونروا تقديم الدعم السياسي والمالي للوكالة”.

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