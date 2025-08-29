تركيا: قررنا منع السفن الإسرائيلية من دخول موانئنا وفرض قيود جوية

أنقرة (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الجمعة إن تركيا قررت حظر دخول السفن الإسرائيلية إلى موانئها ومنع السفن التركية من الرسو في الموانئ الإسرائيلية إلى جانب فرض قيود على الطائرات التي تدخل المجال الجوي التركي.

ولم يقدم فيدان سوى القليل من التفاصيل في تعليقاته أمام البرلمان والتي بدت وكأنها تلخص خطوات اتخذتها تركيا بالفعل ضد إسرائيل بسبب الحرب في غزة أو بدأت في تنفيذها.

