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تركيا: قواتنا “حيدت” 32 عضوا بحزب العمال الكردستاني في سوريا

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(رويترز) – قالت تركيا يوم الأحد إن قواتها المسلحة “حيدت” 32 عضوا من حزب العمال الكردستاني المحظور في عمليات عسكرية بشمال سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع أن عملياتها في شمال العراق أيضا “حيدت” أربعة أعضاء من الحزب. وعادة ما يشير مصطلح التحييد إلى القتل.

ويشهد شمال سوريا منذ الإطاحة ببشار الأسد الشهر الماضي اشتباكات بين الحين والآخر بين قوات سورية تساندها تركيا وأخرى كردية مدعومة من واشنطن، وتعتبرها تركيا جماعات إرهابية.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية