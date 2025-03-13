تركيا: قواتنا قتلت 24 من المسلحين الأكراد بسوريا والعراق في أسبوع

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أنقرة (رويترز) – قالت وزارة الدفاع التركية يوم الخميس إن القوات التركية قتلت 24 من المسلحين الأكراد في شمال العراق وسوريا في الأسبوع المنصرم.

ويشير ذلك إلى استمرار الهجمات التركية على المنطقة رغم دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني لإلقاء السلاح وبعد اتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

وقال مصدر في وزارة الدفاع التركية في إفادة في أنقرة إن اتفاقا بين قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها أكراد ودمشق لم يغير التزام تركيا بمحاربة الإرهاب في سوريا وإنها لا تزال تطالب بحل وحدات حماية الشعب الكردية ونزع سلاحها.

وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على مناطق في شمال شرق سوريا جماعة إرهابية على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي حمل السلاح ضد الدولة التركية على مدى عقود.

وشنت تركيا العديد من العمليات العسكرية عبر الحدود على الجماعة.