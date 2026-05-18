تركيا: لا نرى ما يمنع إيران وأمريكا من إيجاد أرضية مشتركة عبر المفاوضات

reuters_tickers

1دقيقة

أنقرة 18 مايو أيار (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الاثنين إن أنقرة ترى أنه لا يوجد ما يمنع الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى أرضية مشتركة عبر المفاوضات، مضيفا أن أولوية أنقرة هي الإسهام في جهود الوساطة الباكستانية والحفاظ على وقف إطلاق النار.

وأضاف فيدان في مؤتمر صحفي عقده في برلين أن تركيا تريد أن ترى أن إيران والولايات المتحدة تدركان مخاطر استئناف الصراع بينهما، وأشار إلى أنه لا يرى أي عوائق مبدئية أمام اتفاق واشنطن وطهران على شروط تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، لكن مسائل أخرى ستؤثر على هذا القرار.

وقال فيدان أيضا إن قطر والسعودية ومصر تعمل أيضا على إنهاء الحرب الإيرانية وإن أنقرة على اتصال بجميع الأطراف، مؤكدا أن الأولوية هي الحفاظ على وقف إطلاق النار الحالي.

وفيما يتعلق بالمسائل النووية، أشار فيدان إلى أن اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب موجود تحت الأنقاض حاليا بعد هجمات يونيو حزيران.

(إعداد علي خفاجي ومحمد علي فرج للنشرة العربية )