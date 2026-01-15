تركيا: محادثات مع باكستان والسعودية بشأن اتفاقية دفاعية

إسطنبول 15 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الخميس إن محادثات جرت بشأن احتمال إبرام اتفاقية دفاعية مع باكستان والسعودية، لكن لم يتم توقيع أي اتفاق بعد.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي بإسطنبول حول إمكانية قيام مثل هذا التحالف، أشار فيدان إلى ما وصفه بضرورة تعزيز التعاون والثقة الإقليميين، مضيفا أن القضايا الإقليمية يمكن حلها إذا كانت الدول المعنية “واثقة في بعضها البعض”.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير سها جادو)