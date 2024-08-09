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تركيا: مقتل 12 من المسلحين الأكراد في شمال العراق

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إسطنبول (رويترز) – قالت وزارة الدفاع التركية يوم الجمعة إن الجيش “حيد” 12 مسلحا من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وتستخدم تركيا عادة لفظ “تحييد” بمعنى القتل وتنفذ عمليات عبر الحدود في العراق في إطار حملة عسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية منذ 1984 وصنفته تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. وأودى الصراع بحياة أكثر من 40 ألفا.

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