تركيا: نأمل أن ينهي ترامب التعاون الأمريكي مع مسلحين أكراد في سوريا

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الدوحة/إسطنبول (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الأحد إنه يأمل أن ينهي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعاون واشنطن مع وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه أنقرة حملتها العسكرية ضد الجماعة.

وقالت وزارة الدفاع التركية يوم الأحد إن قواتها قتلت 23 مسلحا كرديا في شمال سوريا ينتمون إلى وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني المحظور.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني في حين تعتبرهما الولايات المتحدة جماعتين منفصلتين. وتحظر واشنطن حزب العمال الكردستاني وتصنفه منظمة إرهابية لكنها تتحالف مع وحدات حماية الشعب في سوريا في الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي في الدوحة مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني “نأمل أن يتخذ السيد ترامب قرارا يضع حدا لهذا الخطأ المستمر في المنطقة”.

وأضاف أن وحدات حماية الشعب غير قادرة على قتال تنظيم الدولة الإسلامية وأن دورها يقتصر فقط على إبقاء سجناء التنظيم في السجون، مشيرا إلى أن تركيا والعراق وسوريا والأردن أجرت محادثات أولية بشأن قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

وتطالب تركيا واشنطن منذ فترة طويلة بسحب دعمها لوحدات حماية الشعب، وخاضت قوات تركية وحلفاء لها مرارا معارك في سوريا مع مسلحين أكراد منذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول.

وتقول تركيا إنه يتعين على قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف تدعمه الولايات المتحدة وتنضوي تحت مظلته عدة جماعات مسلحة منها وحدات حماية الشعب الكردية، التخلي عن السلاح وإلا فإنها ستواجه تدخلا عسكريا.

وفي عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، كان لدى الولايات المتحدة 2000 جندي في سوريا يقاتلون إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب.