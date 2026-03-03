The Swiss voice in the world since 1935
تركيا: نتواصل مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب واستئناف الدبلوماسية

أنقرة 3 مارس آذار (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن تركيا تتواصل مع جميع الأطراف لإيجاد سبيل لإنهاء الحرب في إيران والعودة إلى المفاوضات، مضيفا أن أنقرة تجري أيضا محادثات مع سلطنة عمان التي تعمل أيضا على تحقيق نفس الهدف.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران يوم السبت. وسرعان ما اتسعت الحرب مع قيام طهران بتوجيه ضربات على دول الخليج التي تستضيف قواعد أمريكية، ومهاجمة إسرائيل أهداف لحزب الله المدعوم من إيران في لبنان.

وحثت تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي وجارة إيران، واشنطن وطهران لأسابيع على التوصل إلى اتفاق خلال جولات المفاوضات حول برنامج إيران النووي وقدراتها الصاروخية، محذرة من أن المنطقة لا تتحمل المزيد من الاضطراب.

وأضاف فيدان لوسائل إعلام تركية خلال فعالية إن تركيا “تنفذ بحساسية المبادرات اللازمة مع جميع نظرائنا” لتحقيق السلام في المنطقة، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار إيران والمنطقة.

وقال الوزير “نتحدث مع الأوروبيين منذ بضعة أيام… إذا كنتم تريدون السلام، فلنعمل معا. نحن نحثهم على اتخاذ إجراءات. دول الخليج تواجه الآن وضعا خطيرا”.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )

