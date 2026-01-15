تركيا: نرفض التدخل العسكري في إيران والأولوية لتجنب زعزعة الاستقرار

3دقائق

إسطنبول 15 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الخميس إن بلاده تعارض أي تدخل عسكري في إيران وإن الأولوية هي تجنب زعزعة الاستقرار، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه إيران حملتها القمعية ضد الاحتجاجات.

وفي ظل سعي القيادة الإيرانية لاحتواء أسوأ اضطرابات داخلية شهدتها الجمهورية الإسلامية على الإطلاق، ومع التهديدات المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل لمساندة المحتجين، حذرت طهران جيرانها، ومنهم تركيا، من أنها ستشن هجمات على القواعد الأمريكية في حال شنت واشنطن هجوما على إيران.

وأجرى فيدان اتصالين هاتفيين مع نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال الأيام الماضية مؤكدا ضرورة الحوار لحل التوتر في المنطقة، في حين قال مصدر دبلوماسي تركي إن أنقرة على اتصال أيضا بمسؤولين أمريكيين، في ظل تعليق الاتصالات المباشرة بين طهران وواشنطن.

وذكر فيدان خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول أن تركيا ستستمر في مبادراتها الدبلوماسية بشأن إيران، وأضاف أن أنقرة تأمل أن تتمكن إيران والولايات المتحدة من إيجاد حل لخلافاتهما.

وقال “نرفض أي تدخل عسكري في إيران. إيران بحاجة إلى حل مشكلاتها الداخلية الحقيقية بنفسها”، مؤكدا أن الأولوية لدى تركيا هي تجنب زعزعة الاستقرار في إيران.

وأضاف “لهذا السبب، فإن أولويتنا هي تجنب أي وضع ربما يؤدي إلى استخدام القوة”، مشيرا إلى أن أنقرة “لا تتهاون” مع احتمال تجدد العنف بين طهران وإسرائيل أو الولايات المتحدة.

وتابع قائلا “نريد بالتأكيد حل المشكلات عبر الحوار. أعتقد أن زعزعة الاستقرار على نطاق واسع في إيران أمر يفوق قدرة المنطقة على تحمله”.

وذكر فيدان أيضا أنه لم يصدر أي قرار رئاسي أمريكي حتى الآن يلزم تركيا بالنظر “بجدية” في خطوة أمريكية لفرض رسوم جمركية 25 بالمئة على الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران.

(إعداد نهى زكريا ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)