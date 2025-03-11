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تركيا: نشعر بتفاؤل حذر تجاه الاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية

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أنقرة (رويترز) – ذكر مسؤول تركي يوم الثلاثاء أن تركيا تشعر “بتفاؤل حذر” تجاه اتفاق أبرم بين قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، وبين الحكومة السورية الجديدة، مضيفا أن أنقرة تريد رؤية كيف سيتم تنفيذ الاتفاق أولا.

وقال المسؤول لرويترز إن الاتفاق لم يغير من عزم تركيا على مكافحة الإرهاب، وإن أنقرة ما زالت مصرة على مطلبها، وهو تفكيك ونزع سلاح وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود قوات سوريا الديمقراطية وتعتبرها تركيا منظمة إرهابية.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية